درة تتبرع بـ 50 ألف دينار لصندوق مقاومة كورونا وتتكفل بـ 50 أسرة مصرية

أعلنت الفنانة درة خلال مداخلة صوتية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع الإعلامية كريمة الوسلاتي، أنها ستتبرع بـ 50 ألف دينار تونسي لفائدة صندوق مكافحة فيروس كورونا كما تكفلت بـ30 أسرة مصرية لمدة شهر.

من ناحية أخرى درة تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المقرر أن ينطلق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشاركها في بطولة العمل النجم هاني سلامة والفنان محمد ممدوح "تايسون" على أن يتم اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.



