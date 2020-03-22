قلب الأسد.. جلسة حاسمة بين الأهلي وأحمد فتحي اليوم

وكان الأهلى أعلن أول أمس رحيل حسام عاشور عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناء على رغبة فايلر المدير الفنى الذى رفض بشدة التجديد لقائد الأهلى التاريخي.





يعقد مسئولو النادي الأهلي اليوم جلسة حاسمة مع أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم من أجل حسم مصير تجديد تعاقده مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.ويأمل النادى الأهلى فى نجاح التجديد مع أحمد فتحى لفترة مقبلة، خاصة إنه يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل القلعة الحمراء فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.وتشير كل المؤشرات إلى أن المفاوضات بين الأهلى وأحمد فتحي الملقب بقلب الأسد تسير فى الطريق الصحيح فى ظل الحاجة الفنية إلى تواجد اللاعب والذى يعد واحدا من أبرز اللاعبين داخل الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية.