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برلمان

البرلمان يبدأ تطبيق إخضاع جميع المترددين عليه لإجراءات كشف كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي
بدأ مجلس النواب النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال صباح اليوم الأحد  تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتحصين المجلس من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 9" حيث تم  إخضاع جميع العاملين والمترددين على البرلمان سواء كانوا من  النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس.

وأكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب،صدر القرار رقم (22" لسنة 2020، بتنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم مجلس النواب  سواء كانوا من  النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافي من العاملين المؤهلين من القطاع الطبي للمجلس.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء أمس السبت، وذلك في إطار جهود مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، للحفاظ على لى صحة النواب ومرافقيكم، واتساقا مع التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها سائر مؤسسات الدولة للوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد فوزى أنه في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة (٣٧،٣ فأكثر أو وجود أعراض تنفسية) يتم اصطحاب المريض أولا إلى إحدى العيادات المجهزة طبيًا لاستكمال الفحص وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها، ولا يسمح في هذه الحالة بدخوله المجلس إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وموافقة القطاع الطبي.

ولفت إلي أن  الأمانة العامة تبدأ  في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية الإضافية اعتبارا من ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والى حين إشعار آخر. 

وتضمن القرار رسالة من المستشار محمود فوزى للنواب بقوله:"لعلكم تتفقون جميعًا معي في أن الحرص على صحة وسلامة حضراتكم والعاملين والمتردين على مجلس النواب الموقر لها الأولوية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا نكون ممتنين ومقدرين لسيادتكم تعاونكم وشاكرين لكم حسن تفهمكم.

وتم تزويد كافة البوابات بكاشف للحرارة، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على المجلس كشرط قبل دخولهم من البوابة الإلكترونية، والتأكيد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.
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