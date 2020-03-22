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أخبار البلد

الهجرة تتلقى 9453 شكوى للمصريين العالقين بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:49 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء مازن فهمي مساعد الوزير لشئون الجاليات، تقريرا حول أعمال غرفة العمليات المُشكلة بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج؛ بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد.

من ناحيته، أعلن مساعد الوزير لشئون الجاليات، في عرضه لتقرير حول أعمال غرفة العمليات، أن الغرفة تلقت (9453) من استفسارات وطلبات وشكاوى للمصريين في الخارج، تمثلت في نحو 4543 رسالة عبر الواتساب المخصص لغرفة العمليات، و4018 استفسار وشكوى من العالقين، عبر نماذج التسجيل على جوجل، إضافة إلى 621 رسالة عبر الفيسبوك، ونحو181 بريد إلكتروني، و80 استفسار وشكوى عبر الخط الساخن، كما التقت غرفة العمليات بعدد 10 أشخاص كان لديهم استفسار بشأن الإجراءات المتخذة في إطار تقييد حركة المواطنين بين الدول.

وأضاف أن الاستفسارات والشكاوى تنوعت بين طلب العودة للعمل وانتهاء الإقامة وانتهاء التأشيرات والالتحاق بعائل والعودة النهائية للوطن وطلب العودة بعد انتهاء الزيارة، وأخرى حول تحاليل (PCR)، المشترطة من بعض الدول.

وتابع فهمي أن الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة جاءت من عدة دول من بينها: المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، وإيطاليا، وفرنسا، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تنسيقا بين مختلف الوزارات؛ لتوحيد الجهود لإيجاد حلول لمشكلات الحالات الإنسانية العالقة، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في حل مشكلات المصريين بالخارج، منوهة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تستقبلها، للعمل على حلها.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه خلال الفترة الماضية وبناءً على ما ورد إلينا من شكاوى واستفسارات ومناشدات، قد تم التواصل مع السيد سفير الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات، بعد إجراء فحص "PCR"، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، كما تم التنسيق لتخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية، بالإضافة إلى التنسيق لحل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن، والتواصل والتنسيق لإعادة مصريين عالقين بالسودان، وتيسير استبدال تذاكر الطيران للمصريين الراغبين في العودة أو السفر قبل موعد تعليق الطيران في 19 مارس، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات، فضلًا عن التعاون والتنسيق لعودة 1700 طالب ومواطن مصري عالق على الحدود السودانية.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الوزارة أيضًا قد تلقت عددًا من الحالات الإنسانية والتي قامت بالتنسيق والتواصل مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، ولن ندخر جهدًا لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لهم، موضحة أننا نتلقى الاستفسارات والشكاوى من خلال القنوات الشرعية لها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة، واستقبال رسائل وطلبات المواطنين على مدار الساعة من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform

أو البريد الإلكتروني: [email protected]

كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.
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