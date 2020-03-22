شاهد.. ماجد المصري يناشد المصريين بعدم الخروج من المنزل

شارك الفنان ماجد المصري جمهوره بمقطع فيديو له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر ماجد في الفيديو وهو يناشد جمهوره بعدم الخروج إلى الشارع لعدم انتشار فيروس كورونا ويقول ماجد في الفيديو: "خليك قد المسؤليه عشان نحافظ على ولادنا ونحافظ على مصر خليك في البيت، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".





ومن ناحية أخرى يذكر أنه تم مؤخرا عرض مسلسل "بحر" لماجد المصري، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة.





مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.



