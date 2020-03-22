AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ماجد المصري يناشد المصريين بعدم الخروج من المنزل

الأحد 22/مارس/2020 - 12:25 م
ماجد المصرى
ماجد المصرى
Advertisements
ماجدة المهدي
شارك الفنان ماجد المصري جمهوره بمقطع فيديو له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ماجد في الفيديو وهو يناشد جمهوره بعدم الخروج إلى الشارع لعدم انتشار فيروس كورونا ويقول ماجد في الفيديو: "خليك قد المسؤليه عشان نحافظ على ولادنا ونحافظ على مصر خليك في البيت، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".

ومن ناحية أخرى يذكر أنه تم مؤخرا عرض مسلسل "بحر" لماجد المصري، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة.

مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نورهان بصحبة غادة عادل في كواليس مسلسل ليالينا

نورهان تنشر صورة بفستان زفاف.. مفاجأة قريبا

بتمرينات قاسية | ماجد المصرى يشعل إنستجرام من داخل الجيم

فيديو.. ماجد المصرى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم

وفاة حسني مبارك.. ماجد المصري ينعى الرئيس الأسبق

ماجد المصري يبدأ تصوير الوجه الآخر منتصف الشهر القادم

ترشيحاتنا

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020.. فيديو

بهذه الخلطة.. عادة صباحية تقضي على التهاب الحلق

التفاصيل الكاملة لإصابة ديبالا بفيروس كورونا وآخر تطورات وضعه الصحي

خطوة واحدة تطرد جراثيم كورونا من يدك.. فيديو

فرح ينتهي بالسجن.. عريس وعروس يقضيان أول ليلة لهما في المعتقل.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور