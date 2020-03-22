خطوة بخطوة.. كيفية تسجيل المصريين في الخارج بياناتهم فى حال واجهتهم أزمة بسبب كورونا؟

تواصل دائما مع المصريين بالخارج، لتقديم جميع المساعدات والتسهيلات لهم، وتلقي الاستفسارات والشكاوى من خلال القنوات الشرعية لها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة، واستقبال رسائل وطلبات المواطنين على مدار الساعة من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform

أو البريد الإلكتروني: [email protected]

كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء مازن فهمي، مساعد الوزير لشئون الجاليات، تقريرا حول أعمال غرفة العمليات المُشكلة بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج؛ بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد. فتحت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطواستعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء مازن فهمي، مساعد الوزير لشئون الجاليات، تقريرا حول أعمال غرفة العمليات المُشكلة بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج؛ بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تنسيقا بين مختلف الوزارات؛ لتوحيد الجهود لإيجاد حلول لمشكلات الحالات الإنسانية العالقة، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في حل مشكلات المصريين بالخارج، منوهة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تستقبلها، للعمل على حلها.

وقالت وزيرة الهجرة، إنه خلال الفترة الماضية وبناءً على ما ورد إلينا من شكاوى واستفسارات ومناشدات، تم التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات، بعد إجراء فحص "PCR"، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، كما تم التنسيق لتخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية، بالإضافة إلى التنسيق لحل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن، والتواصل والتنسيق لإعادة مصريين عالقين بالسودان، وتيسير استبدال تذاكر الطيران للمصريين الراغبين في العودة أو السفر قبل موعد تعليق الطيران في 19 مارس، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات، فضلًا عن التعاون والتنسيق لعودة 1700 طالب ومواطن مصري عالق على الحدود السودانية.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الوزارة أيضًا تلقت عددًا من الحالات الإنسانية والتي قامت بالتنسيق والتواصل مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.



من ناحيته، أعلن مساعد الوزير لشئون الجاليات، في عرضه لتقرير حول أعمال غرفة العمليات، أن الغرفة تلقت 9453 من استفسارات وطلبات وشكاوى للمصريين في الخارج، تمثلت في نحو 4543 رسالة عبر الواتساب المخصص لغرفة العلميات، و4018 استفسارا وشكوى من العالقين، عبر نماذج التسجيل على جوجل، إضافة إلى 621 رسالة عبر فيسبوك، ونحو 181 بريدا إلكترونيا، و80 استفسارا وشكوى عبر الخط الساخن، كما التقت غرفة العلميات بـ 10 أشخاص كان لديهم استفسار بشأن الإجراءات المتخذة في إطار تقييد حركة المواطنين بين الدول.





وقال إن الاستفسارات والشكاوى تنوعت بين طلب العودة للعمل وانتهاء الإقامة وانتهاء التأشيرات والالتحاق بعائل والعودة النهائية للوطن وطلب العودة بعد انتهاء الزيارة، وأخرى حول تحاليل (PCR)، المشترطة من بعض الدول.





وأضاف أن الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة جاءت من عدة دول من بينها: المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، وإيطاليا، وفرنسا، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا.



