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أخبار العالم

وزير الصحة العراقي: معدل الإصابة بكورونا لا يتجاوز 15 حالة يوميًا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير الصحة العراقي جعفر علاوي إن معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا لا يتجاوز 15 حالة يوميا، لافتا إلى أن الوزارة لديها استعدادات كاملة في حال تزايدت أعداد المصابين.

وأضاف علاوي - في مؤتمر عقده مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن أعداد الإصابات في العراق مقبولة، ولدينا استعدادات كاملة في حال تزايدت، وعلاجاتنا أثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء من الفيروس.

من جانبها، دعت بلاسخارت العراقيين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية وقرارات خلية الأزمة والالتزام بحظر التجول.
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