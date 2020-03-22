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منوعات

وسط زحام شديد.. تعقيم جهاز عروسة في بني سويف.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 01:07 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين في إحدى القرى المصرية أثناء سيرهم على الأقدام في اتجاههم إلى منزل إحدى العرائس حاملين أدواتها المنزلية والطعام والأجهزة الكهربائية.

يظهر في المقطع مواطنون في قرية بني سويف المصرية، في اتجاههم إلى منزل العروس حاملين الأوعية فوق رأسهم، متدافعين غير مكترثين لكل تحذيرات الحكومة بمنع التجمعات. 

ويوضع المقطع أن أحدهم يقوم برش الكحول على الجهاز والمواطنين لتعقيمهم، ولكن الزحام الشديد من المواطنين أثار غضب واستياء رواد التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن تلك العادات السيئة التي يقوم بها بعض المواطنين في مصر قد تتسبب في إصابة القرية بأكملها بفيروس كورونا ويتحول الفرح إلى جنازة. 


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