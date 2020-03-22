وسط زحام شديد.. تعقيم جهاز عروسة في بني سويف.. فيديو





يظهر في المقطع مواطنون في قرية بني سويف المصرية، في اتجاههم إلى منزل العروس حاملين الأوعية فوق رأسهم، متدافعين غير مكترثين لكل تحذيرات الحكومة بمنع التجمعات.





ويوضع المقطع أن أحدهم يقوم برش الكحول على الجهاز والمواطنين لتعقيمهم، ولكن الزحام الشديد من المواطنين أثار غضب واستياء رواد التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن تلك العادات السيئة التي يقوم بها بعض المواطنين في مصر قد تتسبب في إصابة القرية بأكملها بفيروس كورونا ويتحول الفرح إلى جنازة.







هنموت بسبب الأغبيا اللي عاملين ناصحين انا عارف pic.twitter.com/V3SeD54KZx — i meme it (@egymeme11) March 20, 2020

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين في إحدى القرى المصرية أثناء سيرهم على الأقدام في اتجاههم إلى منزل إحدى العرائس حاملين أدواتها المنزلية والطعام والأجهزة الكهربائية.