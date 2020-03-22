إيطاليا يتصدر تويتر بعد الإعلان عن آخر إحصائيات كورونا

تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :





#إيطاليا الحزينة جدًا تسجل اليوم عدد وفاة يقارب ال800 مما يرفع حصيلة وفاياتها الى 4,825 وعدد اصابات 6,557 مما يرفع عدد الاصابات هناك الى 53,578 .





#إيطاليا مرررعبه والأمور خرجت عن السيطرة مرررعبه والأمور خرجت عن السيطرة





منذ أيام نتابع حكومة يائسة وطواقم طبية بائسة، المرضي في كل مكان.. بعضهم ينتحر وآخرون ينتظرون الموت هنا وهناك سيارات تجوب الشوارع تحمل الجثث في الطريق لحرقها والمسئولين يسلمون الملف للسماء فأي عذاب هذا وأي بلاء اللهم عفوك ورحمتك.









#كورونا #إيطاليا اللهم فرج على المسلمين في كل مكان اللهم احفظ #السعوديه الحمد لله اللهم ادم نعمة الاسلام علينا وادم امننا واماننا .











