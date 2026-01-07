الصحة تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

نظمت وزارة الصحة والسكان قافلة علاجية وتوعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي وتعزيز مفاهيم الوقاية والكشف المبكر.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القافلة شملت عيادات متنقلة لتقديم الكشف المجاني وإجراء تدخلات علاجية بسيطة، ضمن خطة الوزارة للتوسع في الخدمات الوقائية والعلاجية وصولاً إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وبلغ عدد المترددين على القافلة 864 شخصًا، تلقوا تثقيفًا حول أسس العناية السليمة بصحة الفم والأسنان.

توقيع الكشف الطبي على 78 شخصًا

كما تم توقيع الكشف الطبي على 78 شخصًا، خضع منهم 15 لفحص شامل، فيما حُوّلت 27 حالة إلى المستشفيات التابعة للوزارة لاستكمال العلاج اللازم في الحالات التي تتطلب تدخلات أكبر.

‎من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، تقديم خدمات علاجية فورية شملت الخلع والحشو العادي وكحت الجير، مع تقديم الإرشادات الطبية المناسبة لكل حالة وفق البروتوكولات المعتمدة.

‎في السياق نفسه، أشارت الدكتورة منى البيار، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالوزارة، إلى مشاركة واسعة من أخصائيي طب وجراحة الفم والأسنان، الذين ركزوا على تقديم التوعية والإرشادات الصحية، مع التأكيد على أهمية العناية اليومية بصحة الفم.

كما تم توزيع مواد توعوية وعينات مجانية من منتجات العناية بالفم، بمشاركة شركة سيجنال، في إطار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم جهود التثقيف الصحي.