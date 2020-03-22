استمرار عمليات التعقيم والتطهير بمصر للطيران وفحص العاملين.. صور

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، تعليماته بإجراء اختبارات قياس درجة الحرارة لجميع العاملين بديوان عام الوزارة بشكل يومى، ويتم الفحص عند حضور العاملين إلى مبنى الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون العلاجية بالوزارة للتأكد من الحالة الصحية لجميع العاملين، كما وجه بتجهيز العيادات المتخصصة بوزارة الطيران بجميع المستلزمات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للعاملين خلال فترة العمل، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات للوقاية من الفيروس.





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على صحة وسلامة العاملين، وتوفير جميع الرعاية الصحية والجوانب الطبية اللازمة لهم وفى إطار خطة الحكومة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة العاملين بجميع مؤسسات الدولة.





وأكد وزير الطيران أن الوزارة تكثف حملات التعقيم والتطهير بالمواقع والمنشآت التابعة لها على مدار ٢٤ ساعة كإجراء احترازي لضمان جميع أوجه الرعاية الصحية للعاملين والتصدى للفيروس.





وقال إن الدولة تمر فى هذه المرحلة بظروف استثنائية، ويجب علينا جميعًا داخل هذا القطاع أن نتكاتف معًا من أجل أن نتخطى هذه الأزمة من خلال دعم وتكثيف حملات التوعية والالتزام بجميع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وتعليمات منظمة الصحة العالمية للمحافظة على سلامة العاملين.





في السياق نفسه، قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بإجراء عمليات تعقيم شاملة لجميع المعدات، والتي تشمل معدات خدمة الطائرات بكل أنواعها والسلالم وسيارات الركاب والركب الطائر وجميع معدات التشغيل والخدمة الأرضية، وكذا سيارات الشركة سواء العاملة بالمهبط أو النقل البري الخاصة بخدمة العاملين.



