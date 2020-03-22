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وكالة الأنباء الفرنسية: إصابة أكثر من 150 ألف شخص بكورونا فى أوروبا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، إصابة أكثر من 150 ألفا بفيروس كورونا فى أوروبا، جاء ذلك فى خبر عاجل، أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل.

وأعلنت فرنسا تسجيل 112 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 562 والإصابات إلى 14 ألفا و459 حالة.

وكان جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، أعلن وصول طائرة صينية إلى باريس تحمل معدات طبية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب العربية، وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ منذ ظهر الثلاثاء الماضى، فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة.


وقال "فيران"، حسمبا ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، يوم الأربعاء، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.

 

وأضاف وزير الصحة الفرنسى، أيضا أنه وقع على نموذج طلب "نافذ على الفور" لشراء أكثر من 1000 جهاز تنفس إضافى لتحويل الأسرة إلى أسرة إنعاش.

 

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