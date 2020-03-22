الحركة الوطنية يدشن مبادرة «خليك في بيتك وهنعالجك بالمجان»

دشن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب جروب طبي علي الفيس بوك يضم عددًا من الأطباء المتخصصين في جميع المجالات والتخصصات لمساعدة المواطنين في بيوتهم وتقديم الاستشارات الطبية المجانية تحت شعار "خليك في بيتك وهنعالجك بالمجان " وذلك دعمًا وتشجيعًا للمواطنين علي البقاء في منازلهم خلال الفترة الراهنة في إطار محاربة الدولة المصرية لفيروس كورونا الوبائي والحد من نزول المواطنين من بيوتهم ويشرف علي الجروب الدكتور محمد ابو العينين أستاذ المسالك والعقم والمدير السابق لمستشفيات الجامعة والأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الغربية والمشرف على أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة .





وأعرب اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب عن تقديره للفكرة واصفًا إياها بالرائعة مشددًا علي ان هذا هو دور الحزب الحقيقي المساند للدولة وللشعب في الحرب علي كورونا مشددًا علي ان التضامن مع الشعب والمساندة الحقيقية في الأزمات ليس شرطا ان تكون بالمال فقط انما بالأفكار الخلاقة التي يمكنها ان تساعد في حل مشاكل الناس .





وأوضح رئيس الحركة الوطنية المصرية ان عشرات الأطباء أعلنوا انضمامهم تطوعا لخدمة الفكرة بهدف التقليل من نزول المواطنين من بيوتهم لمنع الاختلاط والازدحام حتي نغير الفترة الصعبة التي ينشط فيها الفيروس .





من جانبه قال جمال الفقي عضو الأمانة العامة وامبن عام الحزب بمحافظة الغربية ان خدمة الناس واجب وطني تحتمه ظروف المرحلة وان تدشين هذه الفكرة جاء شعورًا بمسئوليتنا الوطنية وهذا دورنا كحزب سياسي التفاعل والتعاطي مع أوجاع الناس مشددًا علي أننا نعيش مرحلة عصيبة تحتاج منا ان نتآلف ونساعد بعضنا البعض .





وأضاف جمال الفقي انه بمجرد الإعلان عن الفكرة وجدنا عشرات الأطباء يبادرون بالمشاركة والتطوع فيها بما يؤكد ان مصر مازالت بخير وأن أهلها الطيبين ما زالوا حريصون علي خدمة بلدهم .





وبمجرد تدشين الجروب بادر العشرات من الأطباء في جميع التخصصات بإعلان انضمامهم إليه متطوعين لخدمة وعلاج المواطنين بصفة عامة والمرضي بصفة خاصة.





حيث أعلنت الدكتورة هبه عدلي إخصائي الجلدية والتجميل انضمامها تطوعًا للعمل في الجروب معربة عن سعادتها لخدمة الناس ، كما انضم الدكتور أكرم محمد البطرني استاذ جراحة الاطفال بطب طنطا ، والدكتور عبدالله قوزع استشارى أمراض الباطنة والكبد ، والدكتور محمود سعد جاب الله أخصائي الباطنة والكلى بمستشفى المنشاوي معلنا استعداد لتقديم الاستشارة الطبية مجانا ، والدكتور شادي غانم اخصائي طب الفم والأسنان الذي قال : انا تحت امر كل الناس في اي استفسار "بس خليكم في البيت".





ووصف الدكتور سامي خضير أستاذ الأمراض الباطنة والكلي الفكرة بالرائعة معلنا انضمامه لفريق العمل ، وأيده في الرأي الدكتور هشام شيحه إستشاري الجراحة ومدير ادارة المستشفيات بالغربية قائلا : أشكر حضراتكم على الدعوة الكريمة وأنا تحت أمر البلد .





وقال الدكتور أحمد السيد المكاوى استشاري نساء والتوليد بالمحلة الكبري انا تحت امر الجميع هنخدمك يا شعب وأنت بالبيت ، وكذلك انضم الدكتور عبد المطلب عفت عبيد أستاذ جراحة الأطفال طب طنطا .





وقالت الدكتورة ايمان رويشه أستاذ الباطنه والكبد : انا تحت امر اهل مصر في اَي استفسار بس خليكم في البيت متنزلوش ، وقال الدكتور وليد النجار استشارى جراحة العظام والكسور : أنا جاهز لأى استفسار ، وأعرب الدكتور إبراهيم صلاح الدين أستاذ الصدر عن تأييده للفكرة قائلا : تحت أمر الجميع وربنا يحفظ مصر .





وفي نفس السياق قال الدكتور سعيد خميس استاذ واستشاري امراض الباطنة و الكلي كلية الطب جامعة المنوفية : أنا تحت امر كل مواطن علي ارض مصر فيما يخص مجال امراض وزراعة الكلي وربي يحفظنا جميعا ، وقال الدكتور عمرو عبدالمنعم محمود استاذ مساعد جراحة القلب والصدر : نعم من اجل مصر وشعبها .



