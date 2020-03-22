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أخبار البلد

للوقاية من فيروس كورونا.. القوى العاملة تقرر تلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن 16528

الأحد 22/مارس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

قررت وزارة القوى العاملة، عدم تلقى أى شكاوى ورقية بشكل مؤقت، وذلك بإدارات خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، أو بالمديريات التابعة لها أو بمكاتب وكلاء الوزارة بالمديريات والمحافظات المختلفة.


وأوضحت الوزارة أنه سيتم الاقتصار على تلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg.


يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)  وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.

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