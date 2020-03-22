برلماني يطالب التموين بتشغيل المخابز بكامل طاقتها للوقاية من فيروس كورونا

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اصدار قرار فورى لجميع المخابز على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها لتخفيف حدة الزحام امام المخابز من اجل الحصول على رغيف الخبز خلال هذه الفترة.









وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم: كنت أتمنى ان يتخذ الدكتور على المصيلحى هذا القرار بمجرد ظهور فيروس كورونا ضمن حزمة الاجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا .







