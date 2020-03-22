بوتين يحارب كورونا.. 8 فرق طبية عسكرية روسية تطير إلى إيطاليا.. فيديو وصور

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توجه روسيا ثمانية فرق متنقلة من علماء الفيروسات والأطباء العسكريين على متن رحلات طائرة إلى إيطاليا اليوم الأحد؛ للمساعدة في معالجة أزمة الفيروس التاجي القاتل.
ومن جانبه، قبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عرض فلاديمير بوتين لأفراد القوات المسلحة والمركبات والمعدات.
ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" اليوم عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا سترسل أيضا نحو 100 متخصص عسكري في علم الفيروسات والأوبئة.
يأتي ذلك مع ارتفاع عدد القتلى في إيطاليا من العدوى التي تجتاح العالم بمقدار 793 إلى 4825 أمس وفرضت الحكومة الإيطالية إجراءات إغلاق أكثر صرامة.
واعلنت منطقة لومباردي، التي كانت الأكثر تضررًا في إيطاليا، إجراءات إغلاق أكثر صرامة مع استمرار الوفيات في الارتفاع.
وقال الكرملين إن بوتين تحدث إلى كونتي يوم السبت، مضيفا أن الزعيم الروسي قدم دعمه ومساعدته في شكل مركبات تطهير متنقلة ومتخصصين لمساعدة المناطق الإيطالية الأكثر تضررا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات النقل العسكرى ستسلم ثمانية ألوية متنقلة من أطباء عسكريين وعربات تطهير خاصة ومعدات طبية أخرى إلى إيطاليا اعتبارا من يوم الأحد.
وقال المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: إن طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية ستطير على ثمانية فرق متنقلة من علماء الفيروسات والأطباء العسكريين ، ومركبات لتعقيم الهباء الجوي للنقل والأراضي ، بالإضافة إلى المعدات الطبية للجمهورية.
وفرضت منطقة لومباردي قيودًا أكثر صرامة ، وحظرت جميع التمارين ، وحتى الرياضة الانفرادية ، حيث تم حظر استخدام جميع آلات البيع أيضًا.
كما تم إغلاق مواقع البناء وإغلاق الأسواق، كما تم إغلاق جميع المصانع التي لا تنتج السلع الأساسية.