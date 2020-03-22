بوتين يحارب كورونا.. 8 فرق طبية عسكرية روسية تطير إلى إيطاليا.. فيديو وصور

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توجه روسيا ثمانية فرق متنقلة من علماء الفيروسات والأطباء العسكريين على متن رحلات طائرة إلى إيطاليا اليوم الأحد؛ للمساعدة في معالجة أزمة الفيروس التاجي القاتل.





ومن جانبه، قبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عرض فلاديمير بوتين لأفراد القوات المسلحة والمركبات والمعدات.





ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" اليوم عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا سترسل أيضا نحو 100 متخصص عسكري في علم الفيروسات والأوبئة.





يأتي ذلك مع ارتفاع عدد القتلى في إيطاليا من العدوى التي تجتاح العالم بمقدار 793 إلى 4825 أمس وفرضت الحكومة الإيطالية إجراءات إغلاق أكثر صرامة.



