ثلث المصابين فى أمريكا.. عمدة نيويورك يعلن قفزة هائلة في أعداد مصابي كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، اليوم الأحد، أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز الـ8 آلاف حالة.





وقال بلازيو في بيان له نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن هذا الرقم يعني ثلث جميع المصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن نيويورك أمامها ما يقرب من 10 أيام حتى تعاني من نقص الاحتياجات اللازمة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا.



