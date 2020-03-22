ثلث المصابين فى أمريكا.. عمدة نيويورك يعلن قفزة هائلة في أعداد مصابي كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، اليوم الأحد، أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز الـ8 آلاف حالة.
وقال بلازيو في بيان له نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن هذا الرقم يعني ثلث جميع المصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن نيويورك أمامها ما يقرب من 10 أيام حتى تعاني من نقص الاحتياجات اللازمة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، طالب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، المواطنين في الولاية بالبقاء في المنازل، وقرر تعليق العمل في كافة الوظائف "غير الضرورية"، كما فرض غرامات مدنية إغلاق إلزامي لكافة الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات، وذلك في إطار إجراءات الولاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتصاعد بشكل كبير في الولاية.