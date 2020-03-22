AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ثلث المصابين فى أمريكا.. عمدة نيويورك يعلن قفزة هائلة في أعداد مصابي كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، اليوم الأحد، أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز الـ8 آلاف حالة. 

وقال بلازيو في بيان له نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن هذا الرقم يعني ثلث جميع المصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن نيويورك أمامها ما يقرب من 10 أيام حتى تعاني من نقص الاحتياجات اللازمة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، طالب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، المواطنين في الولاية بالبقاء في المنازل، وقرر تعليق العمل في كافة الوظائف "غير الضرورية"، كما فرض غرامات مدنية إغلاق إلزامي لكافة الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات، وذلك في إطار إجراءات الولاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتصاعد بشكل كبير في الولاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في نيويورك الأمريكية

تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا في ولاية نيويورك الأمريكية

طوارىء في نيويورك بسبب فيروس كورونا

حاكم نيويورك: هذا الأمر يزيد من خطر كورونا على جسم الانسان

ارتفاع معدل وفيات كورونا في نيويورك إلى 7 حالات و950 مصابا

ماذا يحدث في نيويورك؟.. حاكم المدينة: نواجه كارثة كورونا بموارد غير كافية

ترشيحاتنا

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

كيف تنبأت مصر بـ انتشار فيروس كورونا في العالم؟.. فيديو

الدفن بأكياس عازلة.. ماذا يحدث في جثث مصابي كورونا بعد الوفاة؟

فقدان حاسة الشم.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

لمدة 3 أشهر.. البنك المركزي يعفي جميع التحويلات المحلية من الرسوم

فيروس كورونا .. سر الرقم ألف الذي تخشاه مصر..عدم التزام المواطنين بالجلوس في منازلهم يمكن أن يعود على مصر بكارثة..السيناريو الإيطالي ليس ببعيد عنا..والدولة فعلت ما في وسعها بإعلان الحرب على الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

مجلس النواب يفحص المترددين بأجهزة كشف الحرارة عن بُعد بينهم محمود فوزي