اتحاد الكرة يكشف موقفه بعد إصابة مدرب حراس مرمى بفيروس كورونا.. تفاصيل

كشفت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن موقف الجبلاية بعد إعلان إصابة وليد عبدالله، مدرب حراس المرمى فى نادى المدينة المنورة، أحد أندية القسم الثالث، بفيروس كورونا.





كان صلاح عز الدين، مدير الكرة بنادي المدينة المنورة، أعلن إصابة مدرب حراس مرمى الفريق، وليد عبد الله، بفيروس كورونا المستجد لدى إجرائه زيارة لعائلته فى الإسكندرية.













قالت الدكتورة سحر عبدالحق، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، " نادى المدينة المنورة هو المسئول عن مدرب حراس المرمى فى ظل القرار الذى تم إرساله إلى كافة الأندية بإغلاق مقار الأندية إلى حين استئناف النشاط الرياضي مجددا".









وأضافت أن اتحاد الكرة مسئول فى الوقت الراهن خلال فترة التوقف الإجباري للنشاط الرياضي عن أى لاعب وعنصر من عناصر المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.







وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.