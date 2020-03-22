أول وزير في الحكومة يشارك في تحدى الخير | شاهد

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشاركتها في حملات دعم المحتاجين وقبولها لتحدى الإعلامى والمحامى الدولى الدكتور خالد أبو بكر برعاية خمسين أسرة مصرية، موضحة أنها ستخصصها للأسر المتواجدة فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعي وذلك إتصالا بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".





وأشارت إلي أنها تواصلت مع محافظ الفيوم دكتور أحمد الأنصاري، ومحافط الغربية دكتور طارق رحمي؛ للبدء في اختيار الأسر الأكثر احتياجا بمحافظتهما الذين سيتلقون الدعم، مضيفة أن هذا الدعم سيتم توزيعه من خلال مقرات مجلس القومي للمرأة في المحافظات.



