رسالة عاجل للبنك المركزي من رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحية قلبية لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر لتعدد أدوار البنك الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية وغيرها مشيدا بقرارات البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع و السحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.





وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم ان سياسات البنك المركزى خلال رئاسة طارق عامر له نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل حرفية ومهنية مؤكدا انه لا ينكر أحد الدور التاريخى للبنك المركزى فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر ودوره الوطنى فى تشجيع مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية المصرية وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان.





وكانت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية قد قامت بتنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.





كما تجدر الاشارة الى ان خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا تتضمن توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.



