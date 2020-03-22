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أخبار البلد

شخص أدعى تكليفه .. الحكومة تنفي رسالة صوتية بشأن كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:49 م
رئيس الوزراء المصرى
رئيس الوزراء المصرى
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محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي انتماءه وتكليفه من قبل منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية-مصر، والتي أفادت بأن صاحب الرسالة الصوتية غير تابع للمنظمة، وأنها لم تُكلف أي أشخاص بتسجيل رسائل صوتية.


وشدد بيان مجلس الوزراء  على أن المنظمة تُصدر كافة بياناتها عبر المنصات الرسمية لها، سواء من خلال موقعها الإلكتروني www.who.int/ar، أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك facebook.com/WHOEgypt، وتويتر twitter.com/whoegypt، أو من خلال تطبيق الواتس آب على رقم 0041798931892

شخص أدعى تكليفه .. الحكومة تنفي رسالة صوتية بشأن كورونا
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