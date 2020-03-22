الحيوانات في مصر خالية من كورونا.. وزير الزراعة: التأكد من خلو 2417 عينة لمواد غذائية وحيوانات ومستلزمات مستوردة من الفيروس.. ووكيل معهد صحة الحيوان: مستمرون في الفحص لحين استقرار الأوضاع

- وزير الزراعة: فحص 2417 عينة لمواد غذائية وحيوانات ومستلزمات مستوردة للتأكد من خلوها من كورونا

- وكيل معهد صحة الحيوان: سنستمر في تحليل العينات لحين استقرار الأوضاع

- مدير معهد صحة الحيوان: فحص العينات تم ضد فيروس كورونا بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص





أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن معامل معهد صحة الحيوان فحصت 2417 عينة حيوانات وماشية مستوردة عبر الموانئ أثناء الفترة من 29 /1 حتى 22 /3 /2020، مضيفا أ ن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.





من ناحيته، قال د. ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، إن هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى، وجاءت على النحو التالي:





ميناء الإسكندرية تم فحص 1883 عينة إضافات أعلاف – ومسحات ولحوم – ألبان – دواجن – اسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند – الصين – الاتحاد الأوروبي – كوريا – إندونيسيا – اليابان – تايوان – الامارات





ميناء دمياط تم فحص 142 عينة أسماك متنوعة – كبدة – منتجات البان- مسحات – زبدة طبيعى والواردة من الهند – الصين – الامارات – فيتنام – هولندا – أوكرانيا – اليمن – تايلاند – اسبانيا – عمان





ميناء بورسعيد تم فحص 157 عينة اسماك متنوعة – لحوم بقرى وجاموسي – كبدة – البان المصدر الهند – البرازيل – الامارات – اليمن – الصين – اليابان – عمان





ميناء العين السخنة عدد العينات 2 نوع العينات إضافات أعلاف والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا





وأضاف أنه من خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 10 عينات أسماك متنوعة – لحوم – لبن بودرة – مستلزمات طبية بيطرية – جبن – امعاء واردة من الصين – فنلندا – فرنسا – إيطاليا – اثيوبيا





وقال مدير معهد صحة الحيوان إن المعمل الفرعي بميناء الغردقة فحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب، كما فحصت معامل صحة الحيوان عدد العينات 190 لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطار.





وأوضح أن الاجمالي يصبح 2417 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.





من جانبه، أكد الدكتور عصام إبراهيم، وكيل معهد بحوث صحة الحيوان، أن ما تم من إجراءات حول فحص عينات من فحص ٢٤١٧ عينة مستوردة من الخارج تعد فحوصات دورية كإجراء احترازي بناءً على تعليمات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم التأكد أيضا من صلاحية مساحات من المستلزمات الحيوانية، موضحا أن جميع التحاليل تمت في معهد بحوث الحيوان.





وأكد أن فحص العينات المستوردة مستمر حتى يستقر الوضع وتنتهي أزمة تفشي وباء كورونا، وإلي أن تتجدد التعليمات الواردة إلي المعامل.





وقال "أطمئن المصريين إلى أن الوضع مستقر وجميع التحاليل سلبية وخالية من فيروس كورونا"، منوها بأنه لم يتم الاشتباه في تلك العينات ولكنه إجراء وقائي للحفاظ علي صحة المصريين".



