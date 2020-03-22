إصابة وزيرة البيئة بفيروس كورونا في فرنسا

تعرضت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة إيمانويل فارغون للإصابة بفيروس كورونا.





وأعلنت فرنسا تسجيل 112 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 562 حالة وفاة.





وفي وقت سابق طالب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الفرنسيين بالتحلي بالصبر لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: "نحن نفهم الآن عدونا بشكل أفضل".





وقال أوليفييه فيران: "سيستمر الوضع في التدهور قبل أن تثبت آثار الاحتواء نفسها"، مضيفا: "لدينا شيء واحد مؤكد.. علينا أن نكون صبورين".



