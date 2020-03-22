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تعليم

بسبب كورونا.. قرار جديد يحسم مصير امتحانات طلاب مدارس المتفوقين

الأحد 22/مارس/2020 - 06:49 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

كان ذلك استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحفاظ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة فيما يلي:

-  بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM..  يتم امتحانهم وفقًا للجدول المعلن.

- بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM.. يتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني، ويؤدون امتحان نهاية العام إلكترونيًا، أسوة بزملائهم في التعليم العام.
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