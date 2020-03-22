بسبب كورونا.. قرار جديد يحسم مصير امتحانات طلاب مدارس المتفوقين

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.





كان ذلك استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحفاظ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتتمثل قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة فيما يلي:





- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM.. يتم امتحانهم وفقًا للجدول المعلن.



