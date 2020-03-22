مواقع تعليمية تهمك.. لكل طلاب المدارس ادرس عن بُعد عبر هذه الروابط الآن

يحرص حاليا طلاب المدارس في مصر وأولياء أمورهم على البحث باهتمام بالغ عن المواقع الالكترونية التعليمية الموثوق فيها التي يمكن اللجوء إليها كمصادر رسمية لـ التعلم عن بُعد ، وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب .
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الروابط الإكترونية الخاصة بالمنصات الرسمية المتاحة أمام الطلاب المصريين لتسهيل عملية التعلّم عن بُعد :
- منصة ذاكر الالكترونية
- منصة ايدمودو للتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور
- منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري
- بوابة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم
- رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب
- القناة التعليمية الرسمية لصندوق تطوير التعليم على يوتيوب