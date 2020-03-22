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تعليم

مواقع تعليمية تهمك.. لكل طلاب المدارس ادرس عن بُعد عبر هذه الروابط الآن

الأحد 22/مارس/2020 - 11:10 ص
التعلم عن بعد
التعلم عن بعد
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ياســـمين بدوي
يحرص حاليا طلاب المدارس في مصر وأولياء أمورهم على البحث باهتمام بالغ عن المواقع الالكترونية التعليمية الموثوق فيها التي يمكن اللجوء إليها كمصادر رسمية لـ التعلم عن بُعد ، وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب .
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الروابط الإكترونية الخاصة بالمنصات الرسمية المتاحة أمام الطلاب المصريين لتسهيل عملية التعلّم عن بُعد :

- منصة ذاكر الالكترونية  

- منصة ايدمودو للتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور 

- منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري

- بوابة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم  

- رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب

- القناة التعليمية الرسمية لصندوق تطوير التعليم على يوتيوب 
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