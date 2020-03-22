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تعليم

إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور

الأحد 22/مارس/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
منصة "ذاكر" الإلكترونية، عبارة عن مكتبة تعليمية رقمية أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمساعدة جميع طلاب المدارس على عملية التعلم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وردًا على تساؤلات جميع الطلاب وأولياء الأمور، يقدم موقع "صدى البلد" شرحا وافيا يوضح كيفية الاستفادة من منصة "ذاكر" الإلكترونية في عملية التعلم عن بعد:

* إن منصة "ذاكر" الإلكترونية متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمينن ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg لكل طلاب مصر في جميع المراحل الدراسية.

* تقدر من أي مكان توصل لمنصة "ذاكر" الإلكترونية، وتستفيد من المحتوى التعليمي الموجود عليها خلال فترة تعليق الدراسة في المدارس من غير ما تحتاج تنشئ حساب ولا تدخل كلمة مرور.

* أول ما تدخل على الرابط https://study.ekb.eg  هتلاقي صفحة فيها كل المواد الدراسية، اختار المادة اللي انت عايز تذاكرها.

* بعد كدة اختار السنة الدراسية بتاعتك، وهتظهر لك مصادر تعليمية مختلفة من فيديوهات وصور وغيرها بتشرح الدروس والمواضيع الخاصة بالمادة اللي اخترتها عشان تساعدك تفهم وتتعلم بطريقة سهلة وبسيطة.

* كمان هالاقي ملخصات وتدريبات على كل درس عشان تساعدك على التأكد من إنك فهمت الدرس كويس.

* عشان نسهل عليك أكتر، تابع الصور والفيديو المنشور تحت الخبر، واتعلم خطوة بخطوة ازاي تستفيد من منصة "ذاكر" الإلكترونية.
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
إزاي طلاب المدارس يستفيدوا من منصة ذاكر الإلكترونية؟ فيديو وصور
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