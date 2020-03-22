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ديني

التذكير بالله أمر استراتيجي.. خالد الجندي: دعاء السيسي لمصر جاء بعد الأخذ بالأسباب.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 07:13 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن دعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل قدرا كبيرا من الإيمان والدين واليقين، والتوكل على الله، وجاءت بعد اخذه بالأسباب واتخاذ قرارات لمواجهة الأزمة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "التذكير بالله امر استراتيجي، ولابد أن نذكره فى الإسراء والضراء".

وأشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود الجيش والشرطة، والاطباء والتمريض، فى احتواء أزمة فيروس كورونا، قائلا: "هنحتاج مجلدات لنكتب بطولات شباب مصر، من اعمال خيرية ومساعدات للناس".

وتابع الجندي: "وايضا مجهودات الجيش والسرطة وما يقدمونه من تضحيات، وايضا جيش مصر الابيض اللى لازم نقبل على يد كل فرد منهم وهم فى بؤرة الخطر".
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