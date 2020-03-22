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رياضة

ليفربول يفتح خزائنه لضم فيرنر وسانشو بقرار من يوجن كلوب.. تفاصيل

الأحد 22/مارس/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يدخل فريق ليفربول الإنجليزي، سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة بكل قوته من أجل إبرام صفقتين من العيار الثقيل لضخ الدماء داخل كتيبة الألماني يورجن كلوب.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور"البريطانية، إن مدرب ليفربول يورجن كلوب، أجرى مفاوضات مع إدارة النادى، حيث يخطط الألماني لصفقات نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية مع جادون سانشو وتيمو فيرنر لتعزيز صفوف الفريق.


وقرر ت إدارة النادي وفقًا للصحيفة، إن النادى فتحت ملف الأموال المتاحة مع يورجن كلوب لدعم صفوف ليفربول الموسم القادم.


ولم يستطع عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، أن يلمسوا فرحة النصر والظفر ببطولة البريميرليج الغائبة منذ 30 عامًا منذ التتويج الأخير عام 1990، بعد إيقاف نسخة العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا


ومنذ التتويج الأخير، في تسعينيات القرن الماضي، يتعثر فريق ليفربول في خطواته نحو أي تتويج باللقب، وهو الأمر الذي فسره الزيمبابوي بروس جروبيلار حارس مرمى الريدز في دوري أبطال أوروبا نسخة 1984.
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