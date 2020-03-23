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بين الناس

مخالفات جسيمة فى الحى العاشر بـ 6 أكتوبر.. والأهالى تستغيث.. صور

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن أشرف حمدى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، الأجهزة التنفيذية بجهاز مدينة 6 أكتوبر، لإنقاذ سكان الحى العاشر من المخالفات الجسيمة التى تتعرض لها المنطقة نتيجة تقاعس وغياب الرقابة عن تحويل شقق الدور الأرضى من سكنية إلى تجارية وورش للسيارات، وتواجد سوق للخضار أمام مدرسة أسامة بن زيد ومدرسة مصعب بن عمير، فضلا عن أطنان القمامة التى أصبحت مرعى لأحصنة وحمير العربات الكارو الخاصه بتجار السوق.

 

ويقول فى رسالته: إن حياة المواطنين معرضة للخطر خاصة الأطفال وكبار السن، فضلا عن التلوث وتلف رصف الشارع، وبلطجة السير عكس الاتجاه من سيارات الأجرة السوزوكى والتكاتك، مناشد المسئولين سرعة إيجاد حل لمشاكلهم فى أسرع وقت ممكن رأفة بالأهالى.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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