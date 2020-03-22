مؤكدا جاهزيتها لمواجهة كورونا.. مصطفى القاضي يتفقد مستشفيات بنها الجامعية

أجرى الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها جولة تفقدية لأقسام مستشفيات بنها الجامعية، فى إطار اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جودة وكيل لكلية لشئون التعليم والطلاب وطاقم إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

واطمئن القاضى خلال الجولة على اتخاذ الإجراءات والتدابير في مستشفيات بنها الجامعية من حيث توافر الكمامات الطبية والتعقيم والتطهير المستمر لكافة الأجهزة والأماكن بالمستشفى

كما تم التنبيه على ارتداء الكمامات الطبية لكافة العاملين بالمستشفى منعنًا لنقل العدوى والحفاظ على سلامة الطاقم الطبي والمواطنين المترددين على المستشفى.

وأكد عميد طب بنها على جاهزية مستشفيات بنها الجامعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا واتخاذها كافة الإجراءات الطبية والصحية لمواجهة الفيروس.

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