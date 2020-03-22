أحمد مجاهد يناشد اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام المتأخرة

ناشد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني ضرورة صرف مستحقات الحكام بمختلف الدرجات نظير إدارته مباريات المسابقات المحلية منذ بداية الموسم الجاري.





وقال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": أرجو من الإخوة في اللجنة الخماسية سرعة صرف مستحقات الحكام في كل الدرجات فليس من العدل انه لم يصرف مليم واحد من بداية الموسم حتى الان".





كانت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة كشفت لـ صدى البلد عن شن حكام الدوري الممتاز والدرجة الثانية والثالثة هجوما عنيفا على جمال الغندور رئيس اللجنة بسبب المستحقات المالية المتأخرة.





وقال المصدر إن حكام النخبة والمظاليم تهاجم الغندور وتقول أنه يتقاضى ٧٠ ألف جنيه شهريا وحكامه على النوته لا يحصلون على مستحقاتهم المالية المتأخرة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وتعليق النشاط الرياضي.





وأضاف: اشتكى الحكام والمراقبون والمساعدون من عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بإدارة مباريات الدورى الممتاز منذ بداية الموسم الجارى فيما يحصل الغندور الكبير على راتب شهرى قدره 70 ألف جنيه دون أن يهتم بمعاناة حكامه.





وأشار المصدر إلى أن قضاة الملاعب سبق وحصلوا على وعود من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بإعداد لائحة مالية جديدة للحكام تضمن بدلات مالية أعلى بعد تطبيق تقنية الفيديو ولم يفى بأية وعود.



