الوحدة يواجه كورونا بتلك الطريقة

من الواضح أن وباء كورونا المستجد بات من اهتمامات الحياة لأي مواطن في العالم، ولا يوجد شخص في أرجاء المعمورة لا يتحدث عن هذا الوباء اللعين الذي يحصد الأرواح، سواء عبر التوعية أو محاولة حث الناس على البقاء في منزلهم لفرض حجر صحي ذاتي حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه وهو ما تفعله جميع الأندية والمؤسسات الرياضية.





ونشر نادي الوحدة السعودي، صورة عبر حسابه الرسمي في تويتر، يناشد المواطنين البقاء في المنزل؛ حفاظًا على حياتهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية؛ للحد من انتشار المرض.





يذكر أن الحياة الرياضية معطلة في المملكة حاليًا بسبب قرار وزارة الرياضة الذي يلزم جميع الأندية والأنشطة الرياضية بالتوقف حاليا لمنع انتشار المرض.





وظهرت الصورة مبينة ارتداء شعار الاتحاد وهو عبارة عن تنين مرتديا كمامة طبية كشعار على الوقاية من المرض.





— نادي الوحدة السعودي ( من 🏠 ) (@alwehdaclub1) March 22, 2020