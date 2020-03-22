إياد نصار يحمس جمهوره للجلوس في المنزل بهذه الطريقة .. شاهد





نشر إياد فيديو من خلال حسابه الشخصي على "الانستجرام" وهو يقوم بالتمارين الرياضية مع أبنائه لتشجيع الجمهور، بالاهتمام بأشياء أخرى، واستغلال وقت فراغهم.





علق إياد نصار، على الفيديو قائلًا: خليك في البيت .. خليك آمن ..".





يذكر أن شارك إياد نصار، مؤخرًا في بطولة فيلم "رأس السنة"، بجانب عدد كبير من النجوم كان أبرزهم بسمة، احمد مالك، شيرين رضا، والفيلك من تأليف محمد حفظى وإخراج صقر.





حرص الفنان إياد نصار، على تشجيع جمهوره للجلوس في المنزل، للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد، والذي هاجم العالم بشكل عنيف الفترة الماضية.