لو هتركب المترو .. خطوات تجنب الإصابة بفيروس كورونا

يفضل الكثير من المواطنين استقلال مترو الأنفاق فى اى وقت من اليوم بدلا من المواصلات العامة وفي بعض الأحيان لسياراتهم الخاصة بسبب سرعته الكبيرة في التنقل بين مناطق القاهرة الكبرى المختلفة .









ولكن بسبب هذه المميزات يصبح المترو متكدسا لدرجة كبيرة فى بعض الأوقات من اليوم مثل الصباح الباكر ومنتصف اليوم ونهايته ، ويعتبر هذا الازدحام الشديد هو بيئة خصبة لانتشار الفيروس على الإطلاق وبالطبع فيروس كورونا المستجد ايضا .









وخلال السطور القادمة نوضح عددا من الخطوات البسيطة يجب اتباعها لتجنب الاصابة وتقليل نسبتها من فيروس كورونا المستجد .









أولا : ارتداء قفازات اليد وكمامات الفم قبل الصعود الى عربات مترو الأنفاق .

ثانيا : وضع كحول على القفزات بعد ارتدائها لتطهير المكان الذي تلامسه وعدم نقل القفاز لاى عدوى .

ثالثا : محاولة الابعاد على قدر المستطاع باى تجمعات داخل عربات المترو وعدم استقلال المتكدس بدرجة كبيرة منها .

رابعا : فور النزول من عربة مترو الأنفاق يجب إزالة قفازات اليد وإلقائها بصندوق القمامة ثم تطهير اليد وارتداء قفازات أخرى .