AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لو هتركب المترو .. خطوات تجنب الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يفضل الكثير من المواطنين استقلال مترو الأنفاق فى اى وقت من اليوم بدلا من المواصلات العامة وفي بعض الأحيان لسياراتهم الخاصة بسبب سرعته الكبيرة في التنقل بين مناطق القاهرة الكبرى المختلفة .



ولكن بسبب هذه المميزات يصبح المترو متكدسا لدرجة كبيرة فى بعض الأوقات من اليوم مثل الصباح الباكر ومنتصف اليوم ونهايته ، ويعتبر هذا الازدحام الشديد هو بيئة خصبة لانتشار الفيروس على الإطلاق وبالطبع فيروس كورونا المستجد ايضا .



وخلال السطور القادمة نوضح عددا من الخطوات البسيطة يجب اتباعها لتجنب الاصابة وتقليل نسبتها من فيروس كورونا المستجد .



أولا : ارتداء قفازات اليد وكمامات الفم قبل الصعود الى عربات مترو الأنفاق .

ثانيا : وضع كحول على القفزات بعد ارتدائها لتطهير المكان الذي تلامسه وعدم نقل القفاز لاى عدوى .

ثالثا : محاولة الابعاد على قدر المستطاع باى تجمعات داخل عربات المترو وعدم استقلال المتكدس  بدرجة كبيرة منها .

رابعا : فور النزول من  عربة مترو الأنفاق يجب إزالة قفازات اليد وإلقائها بصندوق القمامة ثم تطهير اليد وارتداء قفازات أخرى .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعدم ارتداء كمامة.. القبض على شخص داخل مترو بالصين.. فيديو

شاهد.. درس في الوقاية من الكورونا للإعلامية لميس سلامة

لو شكيت إنك مصاب بكورونا تعمل إيه؟.. صدى البلد يجيب

بتركب مترو.. 7 نصائح عشان تحمي نفسك من كورونا

أثناء العزل المنزلى.. ارشادات تحميك من عدوى الإصابة بـ كورونا

مترو الأنفاق يخصص الرقم 16048 حال الاشتباه في وجود مصاب بـ كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

دب يقتحم فندقا ويسبب الذعر لموظفة استقبال.. فيديو

زيادة بطاقات التموين لـ 100 جنيه.. مفاجأة برلمانية لمواجهة أزمة كورونا

السيسي يوجه بزيادة العلاوة السنوية للمعاشات لتكون 14 بالمئة

أعلم أن الله على كل شئ قدير .. دعاء السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد

ما يحدث من صنع أشرار العالم .. راغب علامة يثير الجدل حول فيروس كورونا

إصابة عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب بسرطان الثدي والبروستاتا.. مخاطر كبيرة للإفراط في استخدام معقم اليدين.. تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز