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سيارات

الداخلية السعودية تكشف سبب تعليق خدمات أوبر في المملكة

الأحد 22/مارس/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تكافح الدول حول العالم لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد  لمنع تحوله إلى وباء عالمي حسب منظمة الصحة العالمية .


واعلنت شركة أوبر العاملة بمجال تاجير السيارات من خلال تطبيقات إلكترونية عن تعليق كافة عملياتها الخاصة بسيارات الأجرة بالمملكة العربية السعودية لحين إشعار آخر .

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وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلنتها لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد في البلاد.


وتابعت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أن تعليق نشاط سيارات الأجرة سيكون لمدة 14 يومًا، باستثناء الخدمات المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.


الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل السعودية تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى بحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل وفورى ، وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.

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