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أخبار العالم

التشيك تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت السلطات التشيكية، اليوم الأحد، تسجيل أول وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد. 

كانت  حكومة التشيك، أعلنت تعويض المواطنين جراء الأثار الناجمة عن وباء كورونا، وتعويض العاملين بالدولة، حيث ستدفع الدولة نفقات العاملين لحسابهم الخاص تعويضًا عن فترة الحجر الصحي.
 
كما حددت الدولة وقتًا مخصصُا لشراء احتياجات كبار السن  من متاجر البقالة أو الصيدليات من 7 إلى 9 صباحًا، كما وجهت بتواجد أفراد أسرة المرضى الذين يعانون من كورونا،  بجميع المستشفيات الخاصة بالأمراض  الحادة. 
 
ووافقت الحكومة على أن تدفع الدولة مقابل تمريض لآباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة. وستدفع الدولة بدل التمريض لكامل فترة إغلاق المدرسة لآباء الأطفال دون سن 13 الذين بقوا مع أطفالهم، ووافقت الحكومة اليوم، وأعلنته وزارة العمل، وسيتلقى مجلس النواب لعرض المشروع القانون الجديد.
 
ويحق للموظفين فقط الحصول على إعانة التأمين ضد المرض، ووافقت الحكومة على أن تدفع الدولة الإعانة من اليوم العاشر والسابع عشر على التوالي، كما  ستقوم وزارة الصناعة بإعداد البرنامج للعاملين لحسابهم الخاص.
 
وستقوم الدولة بسداد نفقات الأجور وتعويضات رواتب العاملين في الحجر الصحي بسبب انتشار الفيروس التاجي إلى أصحاب العمل،  كما أنها تدفع 80 % من أرباح موظفي المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن التي تعين إغلاقها.
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