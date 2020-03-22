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مرأة

اقعدوا في البيت .. سمية الخشاب تخطف الأنظار بـ التايجر .. شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 09:48 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتوجيه رسالة إلى متابعيها ودعوتهم للجلوس في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت سمية الخشاب على الفيديو قائلة: ارجوكم اقعدوا في البيت.

وظهرت سمية الخشاب من المنزل بإطلالة أنثوية وهي مرتدية بلوزة تايجر باللون البني في الأسود، ومرصعة بالفرو الأسود.

وخطفت سمية الخشاب الأنظار بوضع اللمسات الجمالية، فاستخدمت الألوان الترابية في الشفاه والبلاشر لتظهر بشكل جمالي صارخ.

وتركت سمية الخشاب شعرها الأسود الحريري منسدلا أعلى كتفيها، مع ارتداء حلق دائري في الأذن.

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#ارجوكم_اقعدوا_في_البيت

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