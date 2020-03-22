اقعدوا في البيت .. سمية الخشاب تخطف الأنظار بـ التايجر .. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتوجيه رسالة إلى متابعيها ودعوتهم للجلوس في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وعلقت سمية الخشاب على الفيديو قائلة: ارجوكم اقعدوا في البيت.





وظهرت سمية الخشاب من المنزل بإطلالة أنثوية وهي مرتدية بلوزة تايجر باللون البني في الأسود، ومرصعة بالفرو الأسود.





وخطفت سمية الخشاب الأنظار بوضع اللمسات الجمالية، فاستخدمت الألوان الترابية في الشفاه والبلاشر لتظهر بشكل جمالي صارخ.





وتركت سمية الخشاب شعرها الأسود الحريري منسدلا أعلى كتفيها، مع ارتداء حلق دائري في الأذن.



