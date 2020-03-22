السيسي يوجه بزيادة العلاوة السنوية للمعاشات لتكون 14%.. برلمانيون: انتصار جديد لكبار السن.. ويؤكدون: ترفع الأعباء عن المواطنين وتزيد حركة الأسواق الراكدة

بعد توجيهات السيسي.. خطة النواب تكشف المستفيدين من زيادة العلاوة لـ14%
برلماني يكشف أسباب الرئيس لزيادة العلاوة المعاشات لـ 14%
بعد توجيهات السيسي لزيادة العلاوة لـ14%.. نائب: تصب في صالح المواطن
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة، كما وجه الشكر مرتين لوسائل الإعلام المصرية لتوضيح الأمور بشأن فيروس كورونا.
وأضاف أن الإعلام قام بدور عظيم لتوضيح الشائعات وعكس الصورة الحقيقية للمواطن المصري وأشاد السيسي بوسائل الإعلام المصرية وأوضح أنها تقوم بدور رائع جدا جدا في تغطية أزمة كورونا ويعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين بإجراء المزيد من الالتزام والمسئولية والانضباط خلال الأسبوعين القادمين حتى نعبر أكبر أزمة يواجهها العالم.
ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر لكافة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة للدور الذي تقوم به. وقال إنه يرغب في الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار مطالبا المواطنين بالمساعدة والالتزام وعدم الاختلاط.
ووجه كلامه للمصريين : "ساعدونا حتى نحافظ ما وصلنا له ونحد من انتشار الفيروس. وأشار إلى أن الدولة المصرية تعاملت بشفافية تامة مع أزمة كورونا، انتبهت مبكرا وأن الحكومة اتخذت خطوات رائعة ، ونطالب المصريين بمساعدتنا".
وقال السيسي خلال لقاء مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية، إن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا.
وأضاف أن التاثير الاقتصادي سيكون عميق لكافة الدول بسبب أزمة كورونا ، وأشار إلى أنه يجب وقف الاختلاط بين المواطنين خلال الفترة المقبلة حتى نخرج من هذه الأزمة بسلام. مؤكدا عدم وجود أيو مشكلة في السلع حيث أنها متوفرة لكل المواطنين.
وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين ، ووجه السيسي التحية لكل القطاع الطبي ، قائلا: إنتوا تخوضوعوا معكرة ولكل مني ومن جميع المصريين كل التحية والتقدير والاعتزاز ، وأوجه لكل كل الشكر نتيجة تعرضكم للضرر والأذى.
وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت ترتيبات جيدة للغاية وفقا للعلم والمعايير الدولية. مشيرا إلى أن المصريين إذا لم يتم التعامل بشكل حازم وحاسم سنخسر كثير.
وأضاف أن الحكومة المصرية لم تقوم بإخفاء أية معلومات ، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الستة سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.
ومن جانبه، كشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد المستفيدين من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.
وأكد "عمر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز المستفيدين من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة " المواطن الذي يحصل على علاوة من الدولة للمعاشات، فضلا عن الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من زيادة هذه العلاوة الدورية من خلال دوران عجلة التنمية في الأسواق، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بأنين المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا فيقوم بعملية ضخ أموال كثيرة للمواطن لتكون سند المواطنين وتنعش الأسواق الراكدة.
وأشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.
وقال "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هدف الرئيس السيسي من زيادة العلاوات في المعاشات لـ14% من أجل مواكبة الظروف الراهنة حول فيروس كورونا المستجد و لرفع الأعباء عن المواطنين وزيادة حركة الأسواق في ظل الركود الموجود أثر الازمة.
وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت محملة بمعاني كثيرة أبرزها كونه يشعر بنبض الشارع المصري والمواطنين في كل مكان وبالأخص كبار السن الذي جاءت توجيهاته بمثابة انتصار جديد لأصحاب المعاشات.
كما أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.
وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن أي زيادة في المعاشات ستصب في صالح المواطن نحن نؤيدها قلبًا وقالبًا وخصوصًا في ظل الظروف الصعبه التي تشهدها مصر لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن أزمة كورونا لا تعطي فرصة لاحد للخروج للعمل وبالاخص اصحاب المعاشات الذين يعانون من ظروف صحية وهذه الزيادة ستكون بمثابة سند لهم، مؤكدًا أن البرلمان اخر الشهر الجاري سيناقش هذا الأمر في الموازنة ويتضح هنا الرؤية في الزيادة في الموازنة.