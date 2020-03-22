AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس الوزراء يكشف التفاصيل غدا.. وزيرة التضامن تتحدث عن آليات دعم العمالة غير المنظمة

الأحد 22/مارس/2020 - 11:23 م
نيفين جامع
نيفين جامع
Advertisements
عادل نصار

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه جار بحث ودراسة تقديم الدعم للعمالة غير المنظمة فى ظل الظروف الحالية والمرحلة التى تشهدها البلاد.

 

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن وزارات التضامن والمالية والقوى العاملة والكهرباء والغاز، بحثوا عن تقديم دعم للعمالة غير المنظمة، مستطردة: "إن شاء الله سيتم بحث خطة لدعم العمالة غير المنظمة لوقت معين لحين المرور من تلك الأزمة، ورئيس الوزراء سيتحدث عن تفاصيلها غدًا".

 

وفى رسالتها للمواطنين قالت، : "بالعمل والإرادة والعطاء سنتجاوز الأزمة.. ولا يوجد وقت للهزار، وعلينا الوقوف بصلابة وفاعلية لعبور وتجاوز تلك الأزمة.. وظهر ذلك فى تجاوز المصريين لأزمة السيول.. كنا يدًا واحدة متماسكين.. نحن بحاجة لهذه المشاعر.. نحن فى أزمة عالمية ومصر حتى الآن ربنا ساترها معانا.. وهناك جهود كبيرة من وزيرة الصحة، وعاوزين تعاون المواطنين بالحذر والالتزام بالمنازل، والوعى والتوعية لأن المصلحة مشتركة".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع كويتي - فلبيني في فبراير المقبل لإنهاء أزمة العمالة

خلال اجتماع صندوق إعانات الطوارئ للعمال.. سعفان: صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا بـ 1285 منشأة.. غدا انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمال بالأردن

لمساعدتهم في أزمة كورونا.. سعفان يقرر صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

القباج: إضافة 100 ألف أسرة لمستفيدي تكافل وكرامة قريبًا.. فيديو

رئيس الوزراء يكلف بحصر دقيق للعمالة غير المنتظمة وتسجيل المتضررين

ترشيحاتنا

14 قرارا اقتصاديا أعلنها الرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات

زيادة بطاقات التموين لـ 100 جنيه.. مفاجأة برلمانية لمواجهة أزمة كورونا

بعد توجيهات السيسي.. فوائد ضم العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

حازم إمام يوجه رسالة مؤثرة لأحمد رمزي بعد تبرعه بجميع ممتلكاته

إقليم لومباردي في إيطاليا يسجل 360 وفاة في 24 ساعة بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس