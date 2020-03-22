رئيس الوزراء يكشف التفاصيل غدا.. وزيرة التضامن تتحدث عن آليات دعم العمالة غير المنظمة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه جار بحث ودراسة تقديم الدعم للعمالة غير المنظمة فى ظل الظروف الحالية والمرحلة التى تشهدها البلاد.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن وزارات التضامن والمالية والقوى العاملة والكهرباء والغاز، بحثوا عن تقديم دعم للعمالة غير المنظمة، مستطردة: "إن شاء الله سيتم بحث خطة لدعم العمالة غير المنظمة لوقت معين لحين المرور من تلك الأزمة، ورئيس الوزراء سيتحدث عن تفاصيلها غدًا".

وفى رسالتها للمواطنين قالت، : "بالعمل والإرادة والعطاء سنتجاوز الأزمة.. ولا يوجد وقت للهزار، وعلينا الوقوف بصلابة وفاعلية لعبور وتجاوز تلك الأزمة.. وظهر ذلك فى تجاوز المصريين لأزمة السيول.. كنا يدًا واحدة متماسكين.. نحن بحاجة لهذه المشاعر.. نحن فى أزمة عالمية ومصر حتى الآن ربنا ساترها معانا.. وهناك جهود كبيرة من وزيرة الصحة، وعاوزين تعاون المواطنين بالحذر والالتزام بالمنازل، والوعى والتوعية لأن المصلحة مشتركة".