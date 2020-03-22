جامعة القاهرة تكشف حقيقة إيجاد الفريق البحثي علاجا لفيروس كورونا





قال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، إن دعوة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت لتكوين فريق بحثي لإيجاد علاج لفيروس كورونا، هي دعوة عامة، وواجب الوقت.





وأَضاف علم الدين لـ"صدى البلد"، أنه عند إيجاد دواء أو خروج الفريق العلمي بورقة بحثية سيتم الإعلان عنها على الفور.







