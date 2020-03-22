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تعليم

جامعة القاهرة تكشف حقيقة إيجاد الفريق البحثي علاجا لفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:16 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي

قال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، إن دعوة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت لتكوين فريق بحثي لإيجاد علاج لفيروس كورونا، هي دعوة عامة، وواجب الوقت.

وأَضاف علم الدين لـ"صدى البلد"، أنه عند إيجاد دواء أو خروج الفريق العلمي بورقة بحثية سيتم الإعلان عنها على الفور.


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد دعا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماء الجامعة وذوي الاختصاص لـ سرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة. 
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