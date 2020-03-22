«مستقبل وطن» يدشن حملة لمواجهة كورونا في كفرالشيخ ..صور

يواصل حزب مستقبل وطن فى محافظة كفرالشيخ حملته للوقاية من فيروس كورونا بالمراكز والمدن والأماكن المختلفة وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.





وأطلقت أمانة التنظيم بمحافظة كفرالشيخ برئاسة المحاسب أحمد جعفر حملة للوقاية من فيروس كورونا لتطهير وتعقيم خطوط الإنتاج و توزيع الكمامات على العمال بمصنع سكر البنجر بالحامول الذى يعتبر أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة الشرق الأوسط.





وقال أمين التنظيم بالمحافظة إنه جرى توزيع عدد كبير من الكمامات على المزارعين بأراضى البنجر المجاورة للمصنع بالإضافة إلى تعقيم خطوط الإنتاج و بعض الأجهزة والمعمل الفنى وأماكن العمال والموظفين بحضور المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والمهندس أحمد ابواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والمهندس توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة وعدد من قيادات الحزب.





وأوضح أمين التنظيم بالمحافظة أن حملة الوقاية من فيروس كورونا مستمرة بجميع المراكز والمدن و بهدوء شديد بعيدا عن التجمعات التزاما بخطة الدولة فى مواجهة الفيروس اللعين من جانبه أشاد المهندس احمد ابواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر بحزب مستقبل وطن وقياداته الحكيمة بالأمانة المركزية والمحافظة.





وأكد أن الحزب أصبح فى قلب وعقل كل مصرى وطنى مخلص وان المبادرات والفعاليات التى يقوم بها الحزب تؤكد انه الأول فى مصر بلا منازع ويكفى ان جميع قيادات واعضاء الحزب يعملون على قلب رجل واحد وليس لهم هدف الا مصلحة الوطن والمواطنين

يأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.