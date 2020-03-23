ضبط 113 قضية مخدرات وتنفيذ أكثر 47 ألف حكم قضائي متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 28 قطعة سلاح نارى، بحوزة 23 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(3) بنادق آلية، و (4) بنادق خرطوش، و طبنجة، و (20) فرد محلى، و (79) طلقة مختلفة الأعيرة، و (165) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (47989) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(162) حكم جناية، و (15142) حكم حبس جزئى، و (3021) حكم حبس مستأنف، و (23213) حكم غرامة، و (6451) حكم مخالفة .





و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (11) متهم، إرتكبوا (15) حادث متنوع.

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (119) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 5,595 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 63,300 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 534 جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 500 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 24 جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 52 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (961 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (262 جرام)، و عدد (1615) قرص مخدر .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.