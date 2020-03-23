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حوادث

ضبط 113 قضية مخدرات وتنفيذ أكثر 47 ألف حكم قضائي متنوع

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:02 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 28 قطعة سلاح نارى، بحوزة 23 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
(3) بنادق آلية، و (4) بنادق خرطوش، و طبنجة، و (20) فرد محلى، و (79) طلقة مختلفة الأعيرة، و (165) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (47989) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(162) حكم جناية، و (15142) حكم حبس جزئى، و (3021) حكم حبس مستأنف، و (23213) حكم غرامة، و (6451) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (11) متهم، إرتكبوا (15) حادث متنوع.
و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (119) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 5,595 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 63,300 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 534 جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 500 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 24 جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 52 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (961 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (262 جرام)، و عدد (1615) قرص مخدر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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