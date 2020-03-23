الفلاحين تشيد بقرار الرئيس مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد،وذلك بعد أن أوقفها الرئيس السيسي في يونية 2017 لمدة ثلاث سنوات،حيث أن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 .













وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين،أن قرار الرئيس السيسي يأتي فى ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم أجمع ،بسبب تفشي فيروس كورونا،لافتا قرار الرئيس جاء فى وقته لتخفيف الأعباء علي القطاع الزراعي والفلاح المصري، حيث أن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين، مشيرا إلي أن إصلاح قانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بات أمرا حتميا



