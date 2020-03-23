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رياضة

لاعب الإنتاج الحربي يناشد المواطنين: خليك في البيت وساعد الدولة

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:47 ص
حسام الحارتي
وجه محمد عبد الرازق" بازوكا"، لاعب الإنتاج الحربي،  الشكر إلي كافة أجهزة الدولة المصرية  لتعاملها باحترافية شديدة مع فيروس كورونا .

وقال في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، يجب التعامل باحترافية شديدة ومساعدة أجهزة الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.. خليك في البيت".

وتابع :" نقوم بأداء التمرينات الرياضية  والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل أجهزة الدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا ".

وعبر لاعب الإنتاج الحربي عن تمنايته بعودة النشاط الرياضي من جديد والقضاء على فيروس كورونا الذي تسبب في خلق حالة من الذعر على مستوي العالم ".

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