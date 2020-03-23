لاعب الإنتاج الحربي يناشد المواطنين: خليك في البيت وساعد الدولة



وقال في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، يجب التعامل باحترافية شديدة ومساعدة أجهزة الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.. خليك في البيت".

وتابع :" نقوم بأداء التمرينات الرياضية والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل أجهزة الدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا ".





وعبر لاعب الإنتاج الحربي عن تمنايته بعودة النشاط الرياضي من جديد والقضاء على فيروس كورونا الذي تسبب في خلق حالة من الذعر على مستوي العالم ".





وجه محمد عبد الرازق" بازوكا"، لاعب الإنتاج الحربي، الشكر إلي كافة أجهزة الدولة المصرية لتعاملها باحترافية شديدة مع فيروس كورونا .