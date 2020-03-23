كورونا يهبط بمبيعات السيارات الأمريكية 20% فى 2020

تسبب فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في هبوط إنتاجية السيارات العالمية بنسبة 16 % في العالم 2020 متأثرة في ذلك الانخفاض المتوقع 20 % في مبيعات السيارات الأمريكية.





وأكدت التوقعات الجديدة التي نشرتها شبكة سي أن بي سي الإخبارية أن شركات السيارات سجلت هبوطا أكثر من أية صناعة أخرى منذ انتشار فيروس كورونا.





وهوت أسهم شركات صناعة السيارات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح ما بين حوالي 30% و 40% في مارس الجاري.





ولكن تظل عملاقة صناعة السيارات الكهربية الشركة الأمريكية الوحيدة التي تشهد أسهمها صعودا هذا العام. ومع ذلك فقد قادت الشركة موجة التراجعات في مارس الجاري، قياسات بنظيرتها “جنرال موتورز” و”فورد موتور” و”فيات كرايسلر”.



