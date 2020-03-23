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سيارات

كورونا يهبط بمبيعات السيارات الأمريكية 20% فى 2020

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:04 ص
سيارات أمريكية
سيارات أمريكية
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أماني نوار

تسبب فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى  في الصين   في هبوط إنتاجية السيارات العالمية بنسبة 16 % في العالم 2020 متأثرة في ذلك الانخفاض المتوقع 20 % في مبيعات السيارات الأمريكية.


وأكدت التوقعات الجديدة التي نشرتها شبكة سي أن بي سي الإخبارية أن شركات السيارات سجلت هبوطا أكثر من أية صناعة أخرى منذ انتشار فيروس كورونا.


وهوت أسهم شركات صناعة السيارات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح ما بين حوالي 30% و 40% في مارس الجاري.


ولكن تظل عملاقة صناعة السيارات الكهربية الشركة الأمريكية الوحيدة التي تشهد أسهمها صعودا هذا العام. ومع ذلك فقد قادت الشركة موجة التراجعات في مارس الجاري، قياسات بنظيرتها “جنرال موتورز” و”فورد موتور” و”فيات كرايسلر”.


كما هبطت أسهم “فيات كرايسلر” التي أعلنت مؤخرا أنها ستغلق أغلبية مصانعها في أوروبا، بنسبة 36.3% في مارس الجاري. وبالمثل هوت أسهم كل من “فورد” و”جنرال موتورز” بنسبة تزيد عن 30% في مارس الجاري.

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