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رياضة

وداع مؤثر من حمدى فتحى لـ شريف إكرامي وحسام عاشور.. شاهد

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:01 ص
حسام عاشور واكرامى
حسام عاشور واكرامى
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محمد بدران

وجه حمدى فتحى لاعب النادي الأهلي الدعم لـ أصدقائه بالفريق حسام عاشور وشريف إكرامي بعد انتهاء عقدهما مع النادي الأهلي والاستغناء عنهما في الفترة الحالية. 



ونشر حمدى فتحى صورة لحسام عاشور وشريف إكرامي وعلق عليها قائلا: "كل الاحترام والتقدير لكابتن شريف وكابتن حسام عاشور كلنا.

واضاف فتحى "تعلمنا منكو الاحترام والتقدير بره وجوه الملعب وبتمني لكم النجاح الفتره الجايه ❤️❤️"



وكان النادي الأهلي طالب حسام عاشور بالاعتزال أو البحث عن أي عرض خارجي في الفترة المقبلة بعد قرار المدير الفني رينيه فايلر بالاستغناء عنه.



ومن المقرر أن ينتقل شريف إكرامي إلى أحد الأندية المحلية بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي. 



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