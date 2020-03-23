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رياضة

تفوق على الترجي وصن داونز.. الونش يشيد بقرار الزمالك بالانسحاب من مباراة الأهلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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نور عادل
اشاد محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بمجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، وذلك بسبب قرار الانسحاب من مباراة القمة امام الاهلي.

وأكد محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن قرار مجلس إدارة النادي الأبيض، بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي بالدوري الممتاز كان صائبًا مائة في المائة.

وأضاف الونش خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عدم خوض المباراة منح الزمالك التفوق على الترجي في دوري الأبطال وكذلك الأهلي في مباراة صن داونز".
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