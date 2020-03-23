تفوق على الترجي وصن داونز.. الونش يشيد بقرار الزمالك بالانسحاب من مباراة الأهلي

اشاد محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بمجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، وذلك بسبب قرار الانسحاب من مباراة القمة امام الاهلي.





وأكد محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن قرار مجلس إدارة النادي الأبيض، بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي بالدوري الممتاز كان صائبًا مائة في المائة.



