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رياضة

محمد كوفي : مرتضي منصور ألقي الماء علي وجهى فقررت الرحيل ..فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:54 ص
كوفي ومرتضي منصور
كوفي ومرتضي منصور
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حسن العمدة
قال محمد كوفي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي سموحة السكندري، إنه رحل عن الزمالك بعدما قام مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء بإلقاء الماء على وجهه

وأضاف محمد كوفى ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» أنه رحل عن الزمالك بعدما ألقى رئيس النادي مرتضى منصور بالماء على وجهه، لكنه يسامحه ويعتبره مثل أبيه .

وأشار محمد كوفى إنه حزن لطريقة رحيله، عن ميت عقبة، ولكن الزمالك باق وكوفي سيرحل والرئيس أيضا سيرحل.
كما تحدث عن سبب ارتداءه لـ"شعار الزمالك" في مباراة بوركينا فاسو، قائلا :" ارتديت شعار الزمالك في يدي ليس من أجل دعاية لوسائل الاعلام لكن لحبي للنادي الأبيض، أنا أحبه من قلبي، انضمامي له كان حلما كبيرا لي وسعيد بتحقيقه، كما أتمنى العودة مرة أخرى".
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