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أخبار العالم

كندا تقرر عدم إرسال لاعبيها إلى أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، عن عدم إرسال رياضييها إلى أولمبياد طوكيو هذا الصيف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ورجح رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، احتمال تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقال رئيس وزراء اليابان: "إذا كان من المستحيل إقامة أولمبياد كوطيو فربما نضطر إلى تأجيلها".

وأضاف: " إلغاء أولمبياد طوكيو ليس خيارا". 

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " تأجيل قرعة منافسات كرة القدم  المقرر إقامتها بأولمبياد طوكيو والتى من المقرر إقامتها فى منتصف العام الجارى وفقا لما هو محدد لها.
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