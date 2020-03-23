ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلى 1238 حالة





أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 1238 بينهم 24 بحال الخطر.





وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.





وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



