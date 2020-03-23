AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلى 1238 حالة

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 1238 بينهم 24 بحال الخطر.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600  حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: أوروبا تحولت إلى بؤرة تفشي كورونا

تعليق الدراسة في المغرب بسبب تفشي كورونا

أوكرانيا تعلق جميع الرحلات الجوية بعد تسجيل أول وفاة بـ كورونا

تصريح مثير.. رئيس الخطوط القطرية يشكك في وجود كورونا

أمريكا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نسبة إصابات كورونا

651 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

ترشيحاتنا

من 7 مساء إلى 6 صباحا.. تفاصيل قرار حظر التجوال في السعودية بسبب كورونا

الله أكبر تزلزل الحي| شاهد.. المغاربة يتضرعون إلى الله من الشرفات بسبب كورونا

الصين تكشف عن مفاجأة سارة بشأن أحدث إحصائيات فيروس كورونا

طقس مصر يقضي على كورونا.. عالم بلجيكي لـ المصريين: التزموا بتعليمات حكومتكم للقضاء على الفيروس

بشرى سارة .. تقسيط غرامات زراعة الأرز بدون فائدة تيسيرا على المزارعين

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل